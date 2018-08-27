Леонид Агутин высказался о скандале, который разразился в Сети. Певец и наставник шоу Голос опроверг слухи о своем романе с молодой подопечной Элиной Чаги.

Леонид Агутин высказался о скандале, который разразился в Сети.Певец и наставник шоу "Голос" опроверг слухи о своем романе с молодойподопечной Элиной Чаги.Варум и Агутин женаты уже около 20 лет, однако поклонники подозревают,что в их брак далек от идеала. Тем более что артисты то и дело дают повод сплетням.Леониду приписывают связь с экс-участницей шоу "Голос" 25-летней Элиной Чагой. На фотографиях, которые появились в Сети, музыкантоткрыто флиртует с девушкой в ресторане. А после Варум опубликовала в своем Instagramмногозначительное стихотворение. "Ухожу навсегда, собираю пожитки: Майскийвечер и первые капли дождя. Нежность, страсть уношу, чтоб душа не в убытке.Забираю свое, ухожу уходя", – написала Анжелика. В СМИ тут же появились предположения о скором расставании звезднойпары из-за якобы измены музыканта.Нарушить молчание решил и сам Агутин. Артист отметил, что с супругой у него идиллия, а с молодыми подопечными его связывают исключительно рабочие отношения и вскоре он покажет их всех общественности. "Ничего себе истерия поднялась! Всехорошо у нас с женой. Живем душа в душу. У Элины Чаги тоже своя личная жизнь,насколько я знаю. И у меня в продюсерском центре, кстати, еще есть молодыесимпатичные подопечные женского пола. Скоро появятся в эфире. Будет повод дляновых слухов", – цитирует артиста Teleprogramma.pro. Леонид заметил, чтоснимок, который стал причиной скандала, был сделан более четырех лет назад.Как сообщает , концертный директор Агутина иВарум также опроверг информацию о разводе звезд. "Конечно, это неправда.Тема периодически возникает в СМИ. Неправда!" – отметил менеджер. Ему вторитпресс-секретарь парыНаталия Николенко. "Что за бред очередной, сколько ж можно 30 лет одно и тоже повторять", – сообщила девушка.