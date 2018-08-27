Как установлено в ходе расследования, двое сотрудников управляющей организации фиктивно трудоустроили в указанную компанию граждан, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность...

Следственным управлением УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о хищении более 2 миллионов рублей.Как установлено в ходе расследования, в период с 2015 по 2016 год двое сотрудников управляющей организации фиктивно трудоустроили на различные должности в указанную компанию граждан, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность, функциональные обязанности не выполняли.Обвиняемые оформили на них банковские карты, начисляли из бюджета организации заработную плату, а затем распоряжались денежными средствами по собственному усмотрению. Общий материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28