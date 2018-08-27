Американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Как сообщила его супруга, он ушел из жизни в окружении своих родных и близких. В прошлом году Маккейну поставили диагноз опухоль мозга. Накануне семья сенатора заявила, что он решил прекратить лечение.

Американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Как сообщила его супруга, он ушел из жизни в окружении своих родных и близких. В прошлом году Маккейну поставили диагноз опухоль мозга. Накануне семья сенатора заявила, что он решил прекратить лечение.В политических кругах США и за океаном Джон Маккейн запомнился как один из самых влиятельных и где-то даже агрессивных деятелей, как "ястреб внешней политики". Не раз он призывал не давать спуску Москве и яростно критиковал Дональда Трампа.Его отец и дед были четырехзвездными адмиралами американских ВМС. Так что Джону Маккейну третьему на роду было написано стать военным. В 1958 году он окончил Военно-морскую академию США, затем служил летчиком палубной авиации. Участвовал в войне во Вьетнаме, где попал в плен и едва не погиб.Позже был морским офицером связи при Сенате США. В 1981 году в звании капитана первого ранга покинул вооруженные силы и занялся политикой. Всего через год его избрали в палату представителей от штата Аризона.Позже Маккейн становится сенатором от этого же штата. Переизбирался несколько раз. Всегда считался крайне жестким и бескомпромиссным политиком. Наиболее ярко проявил себя в комитетах по делам индейцев и по делам вооруженных сил."Я знаю, как воевать и как построить мир! Я знаю, кто я и что я хочу делать!" – говорил он в апреле 2007 года.Дважды боролся за пост президента США от Республиканской партии. Но в 2000 году проиграл Джорджу Бушу-младшему на "праймериз", а в 2008 уступил Бараку Обаме.Три года назад возглавил комитет по вооруженным силам, который распоряжается бюджетом Пентагона. Маккейн поддерживал крайне непопулярную войну в Ираке, хотя во всеуслышание заявлял, что не доверяет министру обороны.В 2016 году жёстко критиковал Дональда Трампа, а после того, как тот победил на выборах – и вовсе стал ярым противником президента, заявляя, что Трамп "слишком хорошо относится к России". Сам Маккейн не раз призывал ввести новые санкции против Москвы. А еще выступал за вооруженное вмешательство США по всему миру.В прошлом году ему поставили диагноз рак мозга. После продолжительного лечения буквально за сутки до смерти политик отказался бороться с болезнью.