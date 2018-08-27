Жертвами фигурантов становились социально незащищённые граждане, состоящие на учётах в психоневрологических и наркологических диспансерах...

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из г. Москвы при участии Росгвардии задержаны подозреваемые, которые завладели недвижимым имуществом мошенническим путём. Жертвами фигурантов становились социально незащищённые граждане, состоящие на учётах в психоневрологических и наркологических диспансерах.Установлено, что осенью 2016 г. один из злоумышленников, специалист в области недвижимости, получил информацию о квартире в Москве, где проживала одинокая пожилая женщина. Войдя в доверие к москвичке, он путём обмана убедил ее подписать договор купли-продажи однокомнатной квартиры на Южнобутовской улице. Недвижимость оформили на жену одного из соучастников. После совершения сделки деньги потерпевшая не получила. Ее вывезли в Калужскую область, где удерживали в одном из частных домовладений.По данному факту СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.Полицейские установили местонахождение пенсионерки. Сейчас ей обеспечено квалифицированное медицинское обслуживание и содержание в одной из городских клинических больниц в г. Москве.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны по адресам фактического проживания четверо фигурантов в возрасте от 39 до 53 лет, трое из которых - выходцы из стран ближнего зарубежья и один гражданин Российской Федерации. В ходе обысков обнаружено и изъято значительное количество документов на иные объекты недвижимости.В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое других находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов их противоправной деятельности.