Мужчина рассказал, что обнаружил пропажу своего автомобиля «Дэу Нексия», припакрованного на Васильевской улице...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали 30-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в краже автомобиля», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию обратился 71-летний пенсионер. Он рассказал, что обнаружил пропажу своего автомобиля «Дэу Нексия», припаркованного на Васильевской улице.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Литвина-Седого. Похищенный автомобиль возвращен владельцу.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60