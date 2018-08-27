Жительница столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное выявил факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что местная жительница за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту подразделением дознания ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22