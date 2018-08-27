Злоумышленник, угрожая кассиру, похитил денежные средства и скрылся...

«Оперативники УВД по СВАО совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Бибирево задержали 38-летнего жителя столицы по подозрению в разбойном нападении на кредитно-финансовую организацию», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции от работника одного из кредитно-финансовых учреждений поступило сообщение о разбое. Кассир пояснила, что в помещение организации, расположенной по улице Лескова, вошел неизвестный в медицинской маске. В руке у него был предмет, скрытый газетой. Злоумышленник, угрожая заявительнице, похитил денежные средства и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Новгородской улице сотрудники полиции задержали подозреваемого.Следствием ОМВД России по району Бибирево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29