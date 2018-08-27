УЕФА вынес наказание нападающему Спартака Луизу Адриано за грубое нарушение правил в ответном матче Лиги чемпионов с греческим ПАОКом. Бразильский легионер красно-белых дисквалифицирован на три матча еврокубков.

УЕФА вынес наказание нападающему "Спартака" Луизу Адриано за грубое нарушение правил в ответном матче Лиги чемпионов с греческим ПАОКом. Бразильский легионер красно-белых дисквалифицирован на три матча еврокубков.В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Луиз Адриано ударил локтем защитника ПАОКа Хосе Анхеля Креспо, за что и был удален с поля. "Спартак", оставшись в меньшинстве, довольствовался нулевой ничьей и выбыл из Лиги чемпионов.УЕФА не оставил поступок Луиза Адриано безнаказанным. Нападающему придется пропустить три ближайших матча группового этапа Лиги Европы.