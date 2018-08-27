Я увидела в паспорте мужа печать о том, что он женат. Вот только фамилия была не моя. Это из воспоминаний Надежды Бабкиной. Певица была поражена, как громом. Так закончился ее 17-летний брак с барабанщиком Владимиром Заседателевым, ставшим отцом ее единственного сына Даниила.

"Я увидела в паспорте мужа печать о том, что он женат. Вот только фамилия была не моя". Это из воспоминаний Надежды Бабкиной. Певица была поражена, как громом. Так закончился ее 17-летний брак с барабанщиком Владимиром Заседателевым, ставшим отцом ее единственного сына Даниила.Заседателев играл в популярных группах "Лейся песня" и "Самоцветы". Именно он подсказал жене стезю к народной песне. Но муж ревновал жену к успеху: в семье Бабкиной и Заседателева было много ссор, упреков и скандалов. Одна из причин – сильный характер самой певицы. Характер свой она показала уже в самом детстве — решила стать певицей вопреки воле родителей. А пела маленькая Надя с четырех лет.Отец Надежды был казаком, председателем колхоза. Волевой, жесткий и ответственный мужчина налаживал хозяйственный процесс, а затем семья переезжала на новое место. Мама была учительницей начальных классов. Как говорит Надежда Бабкина, ее семья была из деревенской интеллигенции. Бабушка Варвара была белошвейкой. Из оставшихся после заказов лоскутков шила красивые платья для внучки.А в 14 лет мама отвезла Надю в Астрахань на прослушивание к преподавателю по вокалу. Девочке сказали, что петь ей рановато, впереди еще будет ломка голоса. А после школы Надежда Бабкина поступила в Астраханское музыкальное училище на дирижерское отделение. Создала свой маленький коллектив, ее пригласили петь в кафе "Молодежное" и перед сеансами в кинотеатре.Тогда она без памяти влюбилась в женатого старшекурсника. Отец сажал ее под домашний арест. Но и это не помогало. Она сбегала на свидания из окна, спускаясь по веревке. Сильный характер дал знать о себе и тогда, когда она уехала из дома в Москву. Произошло это на спор. Юная Надежда с друзьями поспорила, что уедет столицу. Она ни разу до этого там не была.В Москве ей посоветовали идти в Гнесинку, хотя вступительные экзамены уже прошли. Но девушку в академии радушно встретили: проводили в комнату, где она увидела светил мировой хоровой культуры во главе с Владимиром Мининым. Абитуриентка должна была только дирижировать, но она ещё и спела! Ее приняли, а уже во время учебы она стала солисткой ансамбля "Баян".Мужа она выбрала себе по пути на гастроли в аэропорту – просто вырвала его из толпы. Вылет самолета в Среднюю Азию на Дни культуры задерживался в аэропорту на четыре часа. Ради развлечения Надя с подружками стали искать в толпе "своих мужчин". И выбрала – молодого человека в модном твидовом пальто. Позже незнакомец оказался с ней в одном самолете.Вечером в ресторане Надежда пригласила мужчину на танец. Владимир Заседателев, а это был он, отказался от танца, но предложил девушке пересесть за их столик. Это Надежда с радостью и сделала.Дату бракосочетания они передвигали много раз: то жених на гастролях, то невеста. Но когда свадьба все-таки состоялась, она была народной – в хрущевке у Володи на первом этаже. Гуляли всем двором, при этом четыре соседних дома принимали в этом самое активное участие.Вскоре Надежда Бабкина родила сына. Муж ей изменял. Она прощала, надеясь, что это случайность. Но когда в паспорте Владимира увидела печать о другом браке. Это было неожиданно, неприятно и очень больно.Бабкина забрала 17-летнего сына и ушла в новую для себя жизнь. "Простой русской бабой, битой мужиками", считает себя народная артистка. Сильный характер Надежды Бабкиной помог ей и в тяжелой борьбе за жизнь и здоровье сына, попавшего в аварию. Несмотря на тяжелейшие травмы сына, она поставила Даниила на ноги. И сегодня радуется уже троим внукам. Сейчас рядом с певицей любимые люди: Евгений Гор, сын с женой и, конечно, внуки, которых певица обожает, считая их своим счастьем. Георгий. Вера и Марфа называют ее просто Надя и с нетерпением ждут приездов любимой бабушки.Уже после развода с Владимиром Надежда хоронила его родителей, а потом занималась и похоронами бывшего мужа. Владимира Заседателева не стало в 2012 году.Евгений Гор появился в жизни певицы пятнадцать лет назад. "Эта встреча была наполнена любовью", – вспоминает Надежда Бабкина.Можно сказать, что это был служебный роман: он пел на конкурсе, а она была председателем жюри. Через год они поняли, что нужны друг другу.И спустя 15 лет он ей пишет: "Я тебя очень люблю, как я рад, что ты у меня есть".Бабкина уверена, что не бывает некрасивых женщин, бывает лишь неправильно подобранная одежда. Прическа, платье, сумка, туфли и, конечно, улыбка на лице – то, что делает каждую женщину неотразимой!Какие отношения были у Бабкиной с Александром Розенбаумом? Как она помогла ему заявить о себе на сцене? И почему не испугалась комиссии ЦК КПСС? Зачем ездила к старцу Науму в Киево-Печерскую лавру и что он попросил ее спеть в келье? Все ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".