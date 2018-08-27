Российская теннисистка Наталья Вихлянцева завершила свои выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США. В матче первого круга US Open россиянка проиграла американке Ване Кинг.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева завершила свои выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США. В матче первого круга US Open россиянка проиграла американке Ване Кинг.21-летняя Вихлянцева уступила сопернице в двух сетах – 6:7 (4:7), 3:6. Матч между теннисистками продолжался 2 часа 19 минут. Отметим, что за свою карьеру россиянка ни разу не преодолевала первый круг Открытого чемпионата США.Соперницей Кинг по второму кругу станет победительница поединка между россиянкой Анастасией Павлюченковой и шведкой Ребеккой Петерсон.