Моряки Тихоокеанского флота успешно поразили цели на учениях. В маневрах участвовали малые ракетные корабли Разлив и Мороз, атомная подводная лодка Томск, флагман флота крейсер Варяг, а также береговые комплексы Бастион. Стреляли крылатыми ракетами Вулкан, Гранит, Оникс и Малахит.

Моряки Тихоокеанского флота успешно поразили цели на учениях. В маневрах участвовали малые ракетные корабли "Разлив" и "Мороз", атомная подводная лодка "Томск", флагман флота крейсер "Варяг", а также береговые комплексы "Бастион". Стреляли крылатыми ракетами "Вулкан", "Гранит", "Оникс" и "Малахит" с расстояния от 250 до 500 километров.Ракетный удар был нанесен из акватории Охотского моря и с побережья полуострова Камчатка. Мишени — два дрейфующих судна — удалось успешно поразить, сообщает телеканал "Россия 24". В цели попали все семь из семи выпущенных ракет. Учения в Охотском море проходили в ходе внезапной проверки боеготовности. Она стартовала 20 августа в Восточном военном округе.Безопасность в районе проведения учебных стрельб обеспечивали до двух десятков боевых кораблей и судов Приморской флотилии, а также войска на Северо-востоке России и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.Атомная субмарина "Томск" проекта 949А "Антей", с которой был запуск крылатой ракеты, располагает на борту 24 ракетами комплекса "Гранит". Ракетным комплексом П-1000 "Вулкан" вооружен крейсер "Варяг" проекта 1164, а ракеты комплекса "Малахит" несут на себе малые ракетные корабли проекта 12341 "Разлив" и "Мороз".Противоракетными ракетами "Оникс" цель поражал береговой комплекс "Бастион". "Оникс", как подчеркнула пресс-служба Минобороны России, крылатой ракетой не является.