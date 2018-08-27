Отдых в Тунисе может обернуться большими проблемами со здоровьем. Эксперты бьют тревогу: на страну надвигается эпидемия холеры. Возбудитель острой кишечной инфекции может проникнуть из соседнего Алжира, где зафиксирована вспышка этого опасного заболевания.

Отдых в Тунисе может обернуться большими проблемами создоровьем. Эксперты бьют тревогу: на страну надвигается эпидемия холеры.Возбудитель острой кишечной инфекции может проникнуть из соседнегоАлжира, гдезафиксирована этого опасного заболевания.Близость границы с Тунисом, с которым Алжир ведет оживленнуюторговлю, создает реальный риск распространения эпидемии в соседнюю страну. Какдоктор Фатхи Беттайб, первые симптомы появляются у зараженных толькочерез 10 дней, за это время носитель может успеть пересечь границу и передатьвирус другим людям.Специалист отметил, что в случае проникновения вируса в Тунисситуация будет катастрофической. "Это заболевание подобно масляному пятну,распространяется очень быстро. Только один зараженный может передать вирус сталюдям", – рассказал Фатхи Беттайб.Холера – острая кишечная инфекция, вызываемая бактериямиVibrio cholerae, попадающими в организм через зараженную воду или пищу.Заболевание поражает тонкий кишечник, вызывая диарею и рвоту. Симптомы приводятк быстрой потере жидкости (около 10 литров в день) и обезвоживанию вплоть догиповолемического шока и смерти. Особенно плохо болезнь переносят дети.Таким образом, пациентам с проявившимися симптомами этогозаболевания необходимо комплексное лечение в отделении интенсивной терапии.Однако, как признал эксперт, государственные больницы североафриканских странне в состоянии оказать необходимую помощь даже жертвам дорожно-транспортныхпроисшествий, не говоря уже о пострадавших от эпидемии. Тунисский министрздравоохранения Мохамед Раби соблюдать осторожность и усилить гигиену,однако в условиях страны непросто выполнить даже такие очевидные меры.Арабские государства расположены в одном из наиболеезасушливых регионов мира, в связи с чем в них всегда остро стоит вопроснехватки чистой питьевой воды. В текущем году из Сусса и других туристическихрегионов Туниса сведения о водном кризисе. Эксперты категорически туристам пить водопроводную воду, а также пользоваться водой изнепроверенных источников, так как в Тунисе нет гарантий безопасности еехимического и биологического состава.Помимо проблем с питьевой водой в Тунисе отмечается низкийуровень санитарии. Грязь в море, на пляжах и улицах видна невооруженнымвзглядом, вернувшиеся с отдыха туристы. Как признают власти, угосударства не хватает средств для организации уборки постояннонакапливающегося мусора.С проблемой пытаются справиться общественные активисты, ноони сами отмечают, что это капля в море. "Тонны мусора… От пластиковых бутылоки загрязненных подгузников до строительного мусора. Чем больше вы чистите, тембольше вы найдете. Это никогда не заканчивается", – 27-летнийМохаммед Усам Хойджа, который вот уже второй месяц добровольно убирает пляжи насеверном побережье Туниса. Кроме того, в начале августа в Габесебольшое количество выброшенной на берег мертвой рыбы. Причиной массовой гибелиморских обитателей является слив токсичных химикатов с ближайших заводов.Напомним, что Тунис наряду с Вьетнамом, Таиландом,Индией и другими странами в топе наиболее опасных стран дляроссийских туристов именно из-за риска заражения болезнями. По оценкамэкспертов из страховых компаний причинами около 40% обращений являютсяразличные вирусные заболевания, и еще около 20% – отравления и травмы. Этосвязано с низким уровнем гигиены среди населения, плохой санитарией и низкойобеспеченностью чистой водой. Во избежание риска для здоровья и жизни стоитотказаться от посещения данных стран, особенно