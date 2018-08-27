Отдых в Тунисе может обернуться большими проблемами со
здоровьем. Эксперты бьют тревогу: на страну надвигается эпидемия холеры.
Возбудитель острой кишечной инфекции может проникнуть из соседнего
Алжира, где
зафиксирована вспышка этого опасного заболевания.
Отдых в Тунисе может обернуться большими проблемами со
здоровьем. Эксперты бьют тревогу: на страну надвигается эпидемия холеры.
Возбудитель острой кишечной инфекции может проникнуть из соседнего
Алжира, где
зафиксирована этого опасного заболевания.
Близость границы с Тунисом, с которым Алжир ведет оживленную
торговлю, создает реальный риск распространения эпидемии в соседнюю страну. Как
доктор Фатхи Беттайб, первые симптомы появляются у зараженных только
через 10 дней, за это время носитель может успеть пересечь границу и передать
вирус другим людям.
Специалист отметил, что в случае проникновения вируса в Тунис
ситуация будет катастрофической. "Это заболевание подобно масляному пятну,
распространяется очень быстро. Только один зараженный может передать вирус ста
людям", – рассказал Фатхи Беттайб.
Холера – острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями
Vibrio cholerae, попадающими в организм через зараженную воду или пищу.
Заболевание поражает тонкий кишечник, вызывая диарею и рвоту. Симптомы приводят
к быстрой потере жидкости (около 10 литров в день) и обезвоживанию вплоть до
гиповолемического шока и смерти. Особенно плохо болезнь переносят дети.
Таким образом, пациентам с проявившимися симптомами этого
заболевания необходимо комплексное лечение в отделении интенсивной терапии.
Однако, как признал эксперт, государственные больницы североафриканских стран
не в состоянии оказать необходимую помощь даже жертвам дорожно-транспортных
происшествий, не говоря уже о пострадавших от эпидемии. Тунисский министр
здравоохранения Мохамед Раби соблюдать осторожность и усилить гигиену,
однако в условиях страны непросто выполнить даже такие очевидные меры.
Арабские государства расположены в одном из наиболее
засушливых регионов мира, в связи с чем в них всегда остро стоит вопрос
нехватки чистой питьевой воды. В текущем году из Сусса и других туристических
регионов Туниса сведения о водном кризисе. Эксперты категорически туристам пить водопроводную воду, а также пользоваться водой из
непроверенных источников, так как в Тунисе нет гарантий безопасности ее
химического и биологического состава.
Помимо проблем с питьевой водой в Тунисе отмечается низкий
уровень санитарии. Грязь в море, на пляжах и улицах видна невооруженным
взглядом, вернувшиеся с отдыха туристы. Как признают власти, у
государства не хватает средств для организации уборки постоянно
накапливающегося мусора.
С проблемой пытаются справиться общественные активисты, но
они сами отмечают, что это капля в море. "Тонны мусора… От пластиковых бутылок
и загрязненных подгузников до строительного мусора. Чем больше вы чистите, тем
больше вы найдете. Это никогда не заканчивается", – 27-летний
Мохаммед Усам Хойджа, который вот уже второй месяц добровольно убирает пляжи на
северном побережье Туниса. Кроме того, в начале августа в Габесе
большое количество выброшенной на берег мертвой рыбы. Причиной массовой гибели
морских обитателей является слив токсичных химикатов с ближайших заводов.
Напомним, что Тунис наряду с Вьетнамом, Таиландом,
Индией и другими странами в топе наиболее опасных стран для
российских туристов именно из-за риска заражения болезнями. По оценкам
экспертов из страховых компаний причинами около 40% обращений являются
различные вирусные заболевания, и еще около 20% – отравления и травмы. Это
связано с низким уровнем гигиены среди населения, плохой санитарией и низкой
обеспеченностью чистой водой. Во избежание риска для здоровья и жизни стоит
отказаться от посещения данных стран, особенно