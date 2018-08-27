В подмосковном Королеве начался разбор завалов на сгоревших этажах жилого дома. Уцелело немногое: тушить пожар пришлось 12 часов. Пострадавших нет, но ущерб от огня еще только предстоит подсчитать. Эксперты должны определить виновника пожара. После этого станет понятно, кто будет компенсировать убытки и на что могут рассчитывать жильцы.

В подмосковном Королеве начался разбор завалов на сгоревших этажах жилого дома. Уцелело немногое: тушить пожар пришлось 12 часов. Пострадавших нет, но ущерб от огня еще только предстоит подсчитать. Эксперты должны определить виновника пожара. После этого станет понятно, кто будет компенсировать убытки и на что могут рассчитывать жильцы.Огонь вспыхнул в половине седьмого утра. Большинство жильцов смогли выйти на улицу сами, но нескольких человек пришлось эвакуировать через окна с помощью пожарных лестниц.— Мои дети там!— Ваши дети там? На восьмом этаже?— Да!— А вы их не видели внизу?— Внука видела, вон побежал, а сын — там!Дымом заволокло половину Королева. Крыша за несколько часов выгорела полностью, после этого огонь перекинулся на нижние этажи. По одной из версий, пожар мог начаться из-за короткого замыкания. Но жильцы говорят, что не раз видели, как хозяева одной из мансард жарили на балконе шашлык.— Бывает — там у нас ребята достаточно уважаемые живут, в таких квартирах крупных. Ну — может быть, как мы между собой говорим, позволяют себе даже пожарить какие-нибудь шашлычки.Люди выбегали из квартир, захватив с собой только документы и домашних животных. У молодой семьи квартира сгорела. Они долго сидели на траве перед домом, не зная, что делать. До двери Аллы Волковой огонь, к счастью, не добрался.— Начали тушить, мы думали, что все это прекратится быстро, но, как видите, шесть часов спустя потушить не могут.Пожарным долго не удавалось даже просто сбить пламя, которое с силой вырывалось на улицу. На помощь вызвали вертолет. Он сбросил тонны воды, но и это не остановило огонь.— Он бросает воду, а видите какая крыша — все это слетает.— И там не один вертолет был, а два вертолета по очереди!Только к одиннадцати вечера удалось справиться с пожаром. Квартиры с седьмого по первый этаж полностью залили водой. В подвале, где размещалось районное отделение социальной защиты, вымокли все документы.В подъезды жильцов не пускают. Спасатели разбирают завалы. Следователи выясняют причину пожара. Сгорели двенадцать квартир и не все из них были застрахованы. А от этого зависит размер компенсации, которую получат пострадавшие."Принято решение губернатором Московской области — к нему глава города обратился — о том, что решением комиссии по чрезвычайным ситуациям будут выделены завтра же денежные средства для ликвидации такого чрезвычайного происшествия", — рассказал руководитель Администрации г.о. Королев Юрий Копцик.На улице Ленинская в Королеве это уже третий серьезный пожар за последнее время. В таком же мансардном доме по соседству один из жильцов устроил на балконе фейерверк, и загорелась крыша. Ремонт многоэтажки продолжался целый год и обошелся городу в десятки миллионов рублей. На ремонт этого дома, как считают в мэрии, тоже уйдет немало времени и денег.