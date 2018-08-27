Исполнительница Элина Чага, которую подозревают в интрижке с музыкантом Леонидом Агутиным, призывает поклонников не верить слухам. Девушка намекнула, что ее и певца связывают исключительно рабочие отношения.

Исполнительница Элина Чага, которую подозревают в интрижке смузыкантом Леонидом Агутиным, призывает поклонников не верить слухам. Девушка намекнула,что ее и певца связывают исключительно рабочие отношения.После того, как в Сети разгорелся скандал с ее участием, соцсетиЧаги заполонили поклонники Анжелики Варум. Элина получила сотни негативныхкомментариев – девушку обвинили в том, что она является любовницей Агутина, позарилась на чужое счастье и пытаетсяразрушить семью.Певица не осталась в стороне и решила дать отпор злопыхателям.Исполнительница заявила, что все это слухи, которые распространяют СМИ. "Нузачем вы ведетесь на утку желтой прессы? Они на этом бабки зарабатывают, а высвоей активностью все это поддерживаете (здесь орфография и пунктуация авторасохранена. – Прим. ред.)", – разразилась гневной отповедью звезда в Instagram.После Элина закрыла возможность комментирования на своей странице, сообщает 7Дней.ру.Как писали Dni.Ru, Леониду Агутину приписывают связь сэкс-участницей шоу "Голос" 25-летней Элиной Чагой. На фотографиях,которые появились в Сети, музыкант открыто флиртует с девушкой в ресторане. Тем временем жена певца -Анжелика Варум опубликовала в своем Instagram многозначительное стихотворение сословами: "Ухожу навсегда, собираю пожитки". В СМИ тут же появилисьпредположения о скором расставании звездных супругов из-за якобы изменымузыканта.Меж тем Агутин опроверг слухи о своем романе с молодойисполнительницей. Он заявил, что их связывают рабочие отношения, тем более уЭлины есть возлюбленный. Артист сообщил, что с супругой у него настоящаяидиллия. Также Леонид заметил, что снимок, который стал причиной скандала, был сделанболее четырех лет назад. Официальные представители Агутина и Варум, вторят музыканту и опровергают информацию о расставании звезд.