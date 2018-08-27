Исполнительница Элина Чага, которую подозревают в интрижке с
музыкантом Леонидом Агутиным, призывает поклонников не верить слухам. Девушка намекнула,
что ее и певца связывают исключительно рабочие отношения.
Исполнительница Элина Чага, которую подозревают в интрижке с
музыкантом Леонидом Агутиным, призывает поклонников не верить слухам. Девушка намекнула,
что ее и певца связывают исключительно рабочие отношения.
После того, как в Сети разгорелся скандал с ее участием, соцсети
Чаги заполонили поклонники Анжелики Варум. Элина получила сотни негативных
комментариев – девушку обвинили в том, что она является любовницей Агутина, позарилась на чужое счастье и пытается
разрушить семью.
Певица не осталась в стороне и решила дать отпор злопыхателям.
Исполнительница заявила, что все это слухи, которые распространяют СМИ. "Ну
зачем вы ведетесь на утку желтой прессы? Они на этом бабки зарабатывают, а вы
своей активностью все это поддерживаете (здесь орфография и пунктуация автора
сохранена. – Прим. ред.)", – разразилась гневной отповедью звезда в Instagram.
После Элина закрыла возможность комментирования на своей странице, сообщает 7Дней.ру.
Как писали Dni.Ru, Леониду Агутину приписывают связь с
экс-участницей шоу "Голос" 25-летней Элиной Чагой. На фотографиях,
которые появились в Сети, музыкант открыто флиртует с девушкой в ресторане. Тем временем жена певца -Анжелика Варум опубликовала в своем Instagram многозначительное стихотворение со
словами: "Ухожу навсегда, собираю пожитки". В СМИ тут же появились
предположения о скором расставании звездных супругов из-за якобы измены
музыканта.
Меж тем Агутин опроверг слухи о своем романе с молодой
исполнительницей. Он заявил, что их связывают рабочие отношения, тем более у
Элины есть возлюбленный. Артист сообщил, что с супругой у него настоящая
идиллия. Также Леонид заметил, что снимок, который стал причиной скандала, был сделан
более четырех лет назад. Официальные представители Агутина и Варум, вторят музыканту и опровергают информацию о расставании звезд.