Команда ученых из Канады, Британии и США провела исследование, в ходе которого выяснила, почему люди перестают верить в бога или богов. В опросе принимали участие более 5 тысяч атеистов. У многих корни их неверия уходили глубоко в детство.

Команда ученых из Канады, Британии и США провела исследование, в ходе которого выяснила, почему люди перестают верить в бога или богов. В опросе принимали участие более 5 тысяч атеистов. У многих корни их неверия уходили глубоко в детство, сообщает Tandf Online.По словам исследователей, люди теряют интерес к вере в раннем возрасте и, в основном, по двум причинам. Первая – их родители нерелигиозны, вторая – отец и мать набожны, но их слова расходятся с делами. Такие взрослые могли нарушать заповеди, но ссылаться на церковные догмы в те моменты, когда им это было выгодно.Коллеги ученых из США в 2016 году выделили несколько основных причин, по которым люди становятся атеистами. Среди них – секс-скандалы, связанные с церковью, ее тесные связи с властями, негативное отношение к меньшинствам. Кроме того, к атеистам себя причисляют многие люди с высшим образованием и те, кто выросли в семье атеистов.