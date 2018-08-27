Скандал между звездой и службой
безопасности произошел в Иркутске. В ролике возмущенный Сергей Зверев отчитал
сотрудников воздушной гавани и вступил в ними в горячий спор.
Скандал между звездой и службой
безопасности произошел в Иркутске. В ролике возмущенный Сергей Зверев отчитал
сотрудников воздушной гавани и вступил в ними в горячий спор.
Зверев
"зазвенел", проходя через рамку в пункте досмотра. У артиста потребовали,
чтобы он выложил в корзину все металлические предметы. Но звон продолжился "из-за
крестика на шее и молнии на штанах", передает .
Звезду взбесил такой пристрастный досмотр, и он вступил с сотрудниками
аэропорта в перепалку, переходя на крик.
"Давайте не будем нервы
делать мне!... У меня две молнии на штанах, и вы мне нервы
делаете, чтобы показать людям, какие вы крутые! Владельцы мира!" — возмутился Зверев. Вскоре его
пропустили, и на рейс артист не опоздал.