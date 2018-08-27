Скандал между звездой и службой безопасности произошел в Иркутске. В ролике возмущенный Сергей Зверев отчитал сотрудников воздушной гавани и вступил в ними в горячий спор.

Скандал между звездой и службойбезопасности произошел в Иркутске. В ролике возмущенный Сергей Зверев отчиталсотрудников воздушной гавани и вступил в ними в горячий спор.Зверев"зазвенел", проходя через рамку в пункте досмотра. У артиста потребовали,чтобы он выложил в корзину все металлические предметы. Но звон продолжился "из-закрестика на шее и молнии на штанах", передает .Звезду взбесил такой пристрастный досмотр, и он вступил с сотрудникамиаэропорта в перепалку, переходя на крик."Давайте не будем нервыделать мне!... У меня две молнии на штанах, и вы мне нервыделаете, чтобы показать людям, какие вы крутые! Владельцы мира!" — возмутился Зверев. Вскоре егопропустили, и на рейс артист не опоздал.