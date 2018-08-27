Сахар можно было бы назвать злодеем нашего времени: пристрастие к сладким продуктам является главной причиной повсеместного развития диабета. Недавно же исследователи обнаружили новый способ снижения риска возникновения этого недуга, и речь снова пойдёт о сахаре.

Сахар можно было бы назвать злодеем нашего времени: пристрастие к сладким продуктам является главной причиной повсеместного развития диабета. Недавно же исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета обнаружили новый способ снижения риска возникновения этого недуга, и речь снова пойдёт о сахаре.Речь идёт о трегалозе – натуральном сахаре, который состоит из двух молекул глюкозы. Недавняя работа показала, что он блокирует попадание глюкозы в печень и активирует особый ген Aloxe3, повышающий чувствительность к инсулину, что уменьшает вероятность развития диабета.В медицине существует такое понятие как метаболический синдром. Специалисты объединяют под этим понятием целую группу заболеваний, включающих в себя ожирение, диабет и жировую болезнь печени. К сожалению, на сегодняшний день такие недуги являются весьма распространёнными.Рацион питания с высоким содержанием сахара и жиров является основным виновником их развития, поскольку организм изо всех сил пытается справиться с повышенным уровнем глюкозы в крови. (Впрочем, не так давно другая группа специалистов сообщала, что повышение уровня сахара в крови может и не быть первопричиной диабета.)Как бы то ни было, сахара слишком много и, в конце концов, организм перестаёт реагировать на инсулин (гормон, перерабатывающий глюкозу в энергию), а такая инсулинорезистентность может стать причиной развития диабета второго типа (к слову, некоторые специалисты считают, что у диабета вовсе не два, а пять лиц).В связи с этим предложение об использовании сахара для снижения риска развития диабета кажется нелогичным. Между тем именно трегалоза может стать ключевым компонентом в устранении рисков. (Более ранние работы показали, что этот сахар помогает очистить сосуды от атеросклеротических бляшек.)В недавней работе учёные изучали трегалозу как способ лечения лечения метаболических заболеваний. Они добавили это вещество в воду, которую пили мыши. После этого они наблюдали за тем, какие гены активировались в печени грызунов.Выяснилось, что у животных, которые получали трегалозу, произошли благоприятные изменения. Они лучше использовали свой естественный инсулин, сжигали больше калорий, меньше набирали вес, накапливали меньше жира (особенно в печени) и имели меньше жиров и биомаркеров холестерина в крови.Интересно, что питьевая вода с трегалозой фактически защищала мышей, которых кормили пищей, вызывающей ожирение, и спасала даже тех животных, что были генетически склонны к ожирению.Как позднее выяснили исследователи, за все эти чудеса отвечал ген Aloxe3. Трегалоза активирует его, а он не даёт глюкозе попадать в печень.К слову, не только сахар способен на подобного рода подвиги: другой группе животных на протяжении двух дней не давали ничего кроме воды. Выяснилось, что голодание приводит к тем же эффектам."Мы узнали, что ген Aloxe3 улучшает чувствительность к инсулину так же как тиазолидиндионы — препараты, обычно используемые для лечения диабета", — говорит ведущий автор исследования Брайан Дебош (Brian DeBosch).Специалисты показали, что активация Aloxe3 в печени, вызванная и трегалозой, и голоданием, лишает печень глюкозы."У мышей этот ген включается в рамках нормальной реакции на голодание. Наши данные свидетельствуют о том, что голодание, или приём трегалозы с нормальной пищей, побуждает печень изменять способ обработки питательных веществ. И если глюкозе можно не дать попасть в печень при помощи лекарства, то таким образом можно получить все выгоды голодания, не ограничивая себя в еде", — говорит Дебош.Как и в случае с любым открытием подобного рода, исследователи отмечают, что им предстоит ещё много работы, прежде чем общественность сможет лечить диабет подобным образом (водой с трегалозой, например).Результаты исследования представлены в научном издании JCI Insight.Добавим, что ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об обнаружении связи между диабетом и распространённым пищевым красителем.