В августе 2018 года согласно церковному календарю празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Его отмечают во вторник, 28 августа, сразу после окончания Успенского поста. В этот важный день вспоминают о смерти Божией Матери. Согласно традиции, апостолы, которые проповедовали в различных странах, прибыли к этому дню в Иерусалим, дабы проводить Деву Марию, заканчивающую свой земной путь. При этом Богородица не умерла, а как бы заснула, уйдя в вечность – отсюда и Успение.

В августе 2018 года согласноцерковному календарю празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Его отмечают вовторник, 28 августа, сразу после окончания Успенского поста. В этот важный деньвспоминают о смерти Божией Матери. Согласно традиции, апостолы, которыепроповедовали в различных странах, прибыли к этому дню в Иерусалим, дабыпроводить Деву Марию, заканчивающую свой земной путь. При этом Богородица не умерла,а как бы заснула, уйдя в вечность – отсюда и "Успение".С этим праздником связаномножество примет и традиций, которые прошли через столетия и живы и поныне. Оних расскажут Dni.Ru.Погода и свадьбаВ этот день нужно понаблюдать запогодой. По представлениям наших предков, по ней можно узнать, какими будутгрядущие осень и зима. Если в этот день тепло, то осенью так называемое "бабьелето", скорее всего, будет прохладным, если сухо – дождливым. А вот если пойдетдождь, то ближайший месяц-другой наоборот будут сухими. Увидеть радугу в Успение Пресвятой Богородицы – к осеннемутеплу. Ну а если же люди замечают то тут, то там паутину, то это говорит о том,что зимой стоит ожидать мороз при малом количестве снега. Если появляется густой туман –впереди теплые дни.Но это еще не все. Приметыкасаются не только погоды. Например, считается, что в день праздника девушки,еще не вышедшие замуж, могут наладить свою личную жизнь. В прежние времена потрадиции мужчины ходили свататься, и таким образом начинали свою историю новыесемьи. Раньше, если девку не сосватали в этот день – ей было суждено ждать, какминимум, следующей весны.Урожай и застольеВ этот день следует носитьудобную одежду и особенно обувь: натереть себе мозоль – к жизненным трудностями неурядицам. Нельзя ходить по голой земле босиком и втыкать в почву какие-либоострые предметы – она как бы должна "отдохнуть" от вмешательства человека,чтобы потом дать хороший урожай. В , согласноканонам, нет ограничений на совершение работы, как, например, во времянекоторых других праздников. Можно прибираться дома, заканчивать старые дела итак далее.В этот день раньше также былопринято собираться всей семьей и устраивать застолье, сытно есть самим икормить тех, кто испытывает нужду. Люди ходили собирать ягоды и фрукты, делализаготовки – ведь холода уже не за горами. Существует множество разных поверий.Например, некоторые для хорошего урожая в Успение Пресвятой Богородицы святили в храме хлеб. Кто-то выносиликону во двор дома, чтобы привлечь счастье и исцелить недуги членов семьи.Также были распространеныразличные заговоры и обряды. Например, девушки мылись,ставили на стол зеркало и свечи из церкви,садились и расчесывали себе волосы, произнося при этом заговор на красоту.Общие правилаСуществует определенный свод правил: как провести Успение Пресвятой Богородицы. Обычаи гласят, что необходимо соблюсти несколько ключевых правил:Навести в доме чистоту и порядокУладить все разногласия с семьей, близкими, коллегами и знакомымиПриготовить несколько праздничных блюд для гостейСоздать в жилище атмосферу доброжелательности, уюта и спокойствия.Все это – отражение вековой духовнойжизни народа, для которого стало больше, чем религиозным праздником. Какие-то вещи уже почти не практикуются, что-то очень даже живо ипо сей день. В любом случае традиции праздника Успение Пресвятой Богородицы требуют умиротворения в душе и чистых исветлых помыслов. А такой настрой очень важен в нашей жизни всегда.