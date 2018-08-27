В августе 2018 года согласно
церковному календарю празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Его отмечают во
вторник, 28 августа, сразу после окончания Успенского поста. В этот важный день
вспоминают о смерти Божией Матери. Согласно традиции, апостолы, которые
проповедовали в различных странах, прибыли к этому дню в Иерусалим, дабы
проводить Деву Марию, заканчивающую свой земной путь. При этом Богородица не умерла,
а как бы заснула, уйдя в вечность – отсюда и Успение.
В августе 2018 года согласно
церковному календарю празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Его отмечают во
вторник, 28 августа, сразу после окончания Успенского поста. В этот важный день
вспоминают о смерти Божией Матери. Согласно традиции, апостолы, которые
проповедовали в различных странах, прибыли к этому дню в Иерусалим, дабы
проводить Деву Марию, заканчивающую свой земной путь. При этом Богородица не умерла,
а как бы заснула, уйдя в вечность – отсюда и "Успение".
С этим праздником связано
множество примет и традиций, которые прошли через столетия и живы и поныне. О
них расскажут Dni.Ru.
Погода и свадьба
В этот день нужно понаблюдать за
погодой. По представлениям наших предков, по ней можно узнать, какими будут
грядущие осень и зима. Если в этот день тепло, то осенью так называемое "бабье
лето", скорее всего, будет прохладным, если сухо – дождливым. А вот если пойдет
дождь, то ближайший месяц-другой наоборот будут сухими. Увидеть радугу в Успение Пресвятой Богородицы – к осеннему
теплу. Ну а если же люди замечают то тут, то там паутину, то это говорит о том,
что зимой стоит ожидать мороз при малом количестве снега. Если появляется густой туман –
впереди теплые дни.
Но это еще не все. Приметы
касаются не только погоды. Например, считается, что в день праздника девушки,
еще не вышедшие замуж, могут наладить свою личную жизнь. В прежние времена по
традиции мужчины ходили свататься, и таким образом начинали свою историю новые
семьи. Раньше, если девку не сосватали в этот день – ей было суждено ждать, как
минимум, следующей весны.
Урожай и застолье
В этот день следует носить
удобную одежду и особенно обувь: натереть себе мозоль – к жизненным трудностям
и неурядицам. Нельзя ходить по голой земле босиком и втыкать в почву какие-либо
острые предметы – она как бы должна "отдохнуть" от вмешательства человека,
чтобы потом дать хороший урожай. В , согласно
канонам, нет ограничений на совершение работы, как, например, во время
некоторых других праздников. Можно прибираться дома, заканчивать старые дела и
так далее.
В этот день раньше также было
принято собираться всей семьей и устраивать застолье, сытно есть самим и
кормить тех, кто испытывает нужду. Люди ходили собирать ягоды и фрукты, делали
заготовки – ведь холода уже не за горами. Существует множество разных поверий.
Например, некоторые для хорошего урожая в Успение Пресвятой Богородицы святили в храме хлеб. Кто-то выносил
икону во двор дома, чтобы привлечь счастье и исцелить недуги членов семьи.
Также были распространены
различные заговоры и обряды. Например, девушки мылись,ставили на стол зеркало и свечи из церкви,
садились и расчесывали себе волосы, произнося при этом заговор на красоту.
Общие правила
Существует определенный свод правил: как провести Успение Пресвятой Богородицы. Обычаи гласят, что необходимо соблюсти несколько ключевых правил:
Навести в доме чистоту и порядок
Уладить все разногласия с семьей, близкими, коллегами и знакомыми
Приготовить несколько праздничных блюд для гостей
Создать в жилище атмосферу доброжелательности, уюта и спокойствия.
Все это – отражение вековой духовной
жизни народа, для которого стало больше, чем религиозным праздником. Какие-то вещи уже почти не практикуются, что-то очень даже живо и
по сей день. В любом случае традиции праздника Успение Пресвятой Богородицы требуют умиротворения в душе и чистых и
светлых помыслов. А такой настрой очень важен в нашей жизни всегда.