ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливает местонахождение пропавшего без вести Курятова Василия Викторовича...

ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливает местонахождение пропавшего без вести Курятова Василия Викторовича, 20.06.1967 года рождения, жителя г. Москвы, который 19 августа 2018 года ушел из дома на Каширском ш. и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.Приметы: на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 160-175 см, волосы темные, короткие.Был одет: синие джинсы, черные сандали, и джинсовую куртку.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22