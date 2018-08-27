Певец отреагировал на слухи об их расставании с супругой Анжеликой Варум. Леонид развенчал их в своем Instagram.

Певецотреагировал на слухи об их расставании с супругой Анжеликой Варум. Леонидразвенчал их в своем Instagram.Поклонники забили тревогу после того, как вСМИ появилась информация о том, что артист променял жену на молодую избранницу –исполнительницу Элину Чагу. Кроме того, ранее самаАнжелика Варум опубликовала в микроблоге стихотворение"Ухожу навсегда".Послетого, как фанаты предположили, что наставник "Голоса" обзавелся новойвозлюбленной и надумал разводиться, сама супруга Агутина раскритиковала подобные обсуждения. "Вот уж ивправду, краткость – сестра таланта! Ну некогда журналистам читать целыхдвенадцать строк! Ограничиваются первыми двумя-четырьмя. Вывод: нужнопереходить на хокку!" – отметила Варум.Поддержал жену и ЛеонидАгутин. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)."Ребята, вы чего это?! Что за буря на ровномместе?! Анжелика опубликовала стихотворение "Ухожу навсегда". Кто-то, недочитав до конца и не поняв смысла, расстроился, а кто-то обрадовался – Ура!Есть повод поглумиться! Вытащить все пыльные скелеты, существовавшие и нет,привлечь внимание к своей желтой странице", – прокомментировал слухи певец.По словам Агутина, он испортил себе вечер,начитавшись небылиц о его семейной жизни. "Якобы люди из близкого окружениярассказывают... и дальше начинается абсолютный вымысел", – заявил исполнитель.Послеэтого поклонники облегченно выдохнули. "А я так и знала, обман!!!Агутин и Варум – это одно целое!!!", "Вы лучшие! С детства вамивосхищаюсь! Пример для многих! Счастья вам", "Я сразу не поверила вэти слухи! Вы отличная пара и пример для подражания!!! Любви вам и счастья!",– написали фолловеры артиста.