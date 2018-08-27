Певец
отреагировал на слухи об их расставании с супругой Анжеликой Варум. Леонид
развенчал их в своем Instagram.
Певец
отреагировал на слухи об их расставании с супругой Анжеликой Варум. Леонид
развенчал их в своем Instagram.
Поклонники забили тревогу после того, как в
СМИ появилась информация о том, что артист променял жену на молодую избранницу –
исполнительницу Элину Чагу. Кроме того, ранее сама
Анжелика Варум опубликовала в микроблоге стихотворение
"Ухожу навсегда".
После
того, как фанаты предположили, что наставник "Голоса" обзавелся новой
возлюбленной и надумал разводиться, сама супруга Агутина раскритиковала подобные обсуждения. "Вот уж и
вправду, краткость – сестра таланта! Ну некогда журналистам читать целых
двенадцать строк! Ограничиваются первыми двумя-четырьмя. Вывод: нужно
переходить на хокку!" – отметила Варум.
Поддержал жену и Леонид
Агутин. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
"Ребята, вы чего это?! Что за буря на ровном
месте?! Анжелика опубликовала стихотворение "Ухожу навсегда". Кто-то, не
дочитав до конца и не поняв смысла, расстроился, а кто-то обрадовался – Ура!
Есть повод поглумиться! Вытащить все пыльные скелеты, существовавшие и нет,
привлечь внимание к своей желтой странице", – прокомментировал слухи певец.
По словам Агутина, он испортил себе вечер,
начитавшись небылиц о его семейной жизни. "Якобы люди из близкого окружения
рассказывают... и дальше начинается абсолютный вымысел", – заявил исполнитель.
После
этого поклонники облегченно выдохнули. "А я так и знала, обман!!!
Агутин и Варум – это одно целое!!!", "Вы лучшие! С детства вами
восхищаюсь! Пример для многих! Счастья вам", "Я сразу не поверила в
эти слухи! Вы отличная пара и пример для подражания!!! Любви вам и счастья!",
– написали фолловеры артиста.