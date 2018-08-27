Суд назначил женщине два года условно

Суд назначил женщине два года условноВ Александрове бывший бухгалтер комплексного центра социального обслуживания населения присвоила 266 тысяч рублей.Женщина пользовалась служебным положением с февраля 2016 года по май 2017, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Она перевела деньги себе, причинив бюджетному учреждению ущерб в особо крупном размере.Дело рассматривал городской суд. Женщине назначили условный срок - два года. В течение двух лет она не сможет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.