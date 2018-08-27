Мигранты с суда Diciotto в ближайшие часы смогут сойти на берег. Уже 5 дней корабль береговой охраны с мигрантами находится в порту Катания, остров Сицилия.

Мигранты с суда Diciotto в ближайшие часы смогут сойти на берег. Уже 5 дней корабль береговой охраны с мигрантами находится в порту Катания, остров Сицилия. Большую часть из них примет церковь.Италия решилась на этот шаг из-за отказа европейских партнеров установить новые правила в области миграционной политики и, в частности, поучаствовать в распределении беженцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна может не поддержать бюджет ЕС на ближайшие годы из-за позиции объединения по миграционному вопросу, передает телеканал "Россия 24".