Врачи будут заниматься лечением и профилактикой болезней старческого возраста

Врачи будут заниматься лечением и профилактикой болезней старческого возрастаВ железнодорожной больнице Коврова открыли первое во Владимирской области гериатрическое отделение.Стационар рассчитан на 30 мест. Врачи отделения будут заниматься лечением и профилактикой болезней старческого возраста. Там установлен специальный УЗИ-аппарат экспертного класса, стабилометрическая платформа, устройство для имитации ходьбы и другие тренажеры. Также пациентов будет консультировать психолог.В штате - врач-гериатр, невролог, кардиолог, терапевт, врач лечебной физкультуры. Помощь пожилым людям будут оказывать бесплатно - по полисам ОМС.