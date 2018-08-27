По случайному, разумеется, совпадению британская Daily Mirror публикует сенсационную новость: состояние здоровья Чарли Роули, загадочное отравление которого уже в Эймсбери Лондон упорно и без доказательств приписывает России, резко ухудшилось.

По случайному, разумеется, совпадению британская Daily Mirror публикует сенсационную новость: состояние здоровья Чарли Роули, загадочное отравление которого уже в Эймсбери Лондон упорно и без доказательств приписывает России, резко ухудшилось. "Жертва "Новичка" Чарли Роули не в состоянии пошевелиться из-за ухудшения самочувствия" — гласит заголовок. Тема опять на слуху, зритель волнуется и негодует. Правда, куда-то пропал Сергей Скрипаль, а его племянница Виктория не исключает, что бывшего двойного агента уже нет в живых.Дом, откуда Чарли Роули увозили в больницу, оцеплен полицией. Полицейские буквально на каждом углу.На вопросы не отвечают, чужакам даже близко не дают подойти. У телегруппы канала "Россия" забрали документы и дотошно выясняли, что журналисты здесь делают. Тихий городок Эймсбери опять в центре внимания. Брат Чарли Роули, не так давно выписанного из больницы, после отравления пресловутым "Новичком", заявил, что его родственнику снова не по себе. Он опять госпитализирован."Похоже, что тело Чарли ослаблено "Новичком". Его слишком рано выписали. Зрение стало лучше, но в глазах у него двоится", — предположил брат пострадавшего.Мэтью опасается, что Чарли может умереть. Ведь два месяца назад после инцидента в парке Солсбери его подруга скончалась. Родственники другого пострадавшего Сергея Скрипаля, который вместе с дочерью весной был отравлен все в том же Солсбери, тоже подозревают неладное."Хочется верить в лучшее, но мы склоняемся, что его уже нет в живых. Потому что 24 июля был последний звонок от Юли. Четко было сказано, что Сергей Викторович через три дня он позвонит. Вот прошло уже больше месяца, звонка нет. Она же могла сфотографировать папу, прислать нам фотографию – вот, посмотрите, это папа, вот у него стоит стома. То есть, она говорит, вы его не услышите потому, что он хрипит, у него голос изменен, вы не услышите его голос. Все равно, любой человек, когда он болеет, он все равно говорит: "Я заболел". Когда с ним дальше начинаешь разговаривать, что в разговоре ты же слышишь свой родной голос", — отмечает тетя Юлии Виктория Скрипаль.Кафе "Зизи", где в день отравления обедали Скрипели, полгода стоит за огромным забором и под охраной. Если заглянуть в путеводитель по Солсбери, то здесь сказано, что "Зизи" закрыто навсегда.Многие кафе, магазины, ларьки по соседству тоже закрыты. Помещения или продаются или сдаются в аренду. До отравления Солсбери был знаменит на весь мир Стоунхэнджем. Тысячи туристов приезжали сюда круглый год, но этот сезон — худший в истории. Спад продаж на 50-70 процентов.Город еле-еле возвращается к нормальной жизни. Только два дня как открыт парк, где до этого работали следователи."Это чудесно, что парк наконец-то открыли. Особенно рады дети и все те, кто выгуливает здесь собак. Прекрасное место, куда полиция нам закрыла доступ. Конечно, это все сказывалось на жизни города, туристов не так много, как раньше", — констатирует жительница Солсбери Бренда Вотхед.На поддержку местного бизнеса из-за инцидентов в Эймсбери и Солсбери власти выделили 5 миллионов фунтов. Еще дороже правительству обходится полицейская операция — около 7 миллионов. Это оплата сверхурочных офицерам и покупка нового автотранспорта. Старый парк патрульных машин местная полиция уничтожила, боясь, что они заражены "Новичком".Но ни миллионы потраченных фунтов, ни месяцы следствия, похоже, так и не приблизили Британию к разгадке странного дела.