Объявили голодовку. В тюрьме номер два, более известной как Владимирский централ, заключённые отказались от приёма пищи. Информацию о голодном протесте подтвердили в региональной пресс-службе УФСИН.

Объявили голодовку. В тюрьме номер два, более известной как Владимирский централ, заключённые отказались от приёма пищи. Информацию о голодном протесте подтвердили в региональной пресс-службе УФСИН. Слухи о голодовке в исправительном учреждении начали распространяться в конце прошлой недели. Изначально информация была о том, что бойкотировали завтрак, обед и ужин шесть человек. На встречу с осужденными выехала уполномоченный по правам человека Людмила Романова, чтобы лично убедиться в правдивости слухов. Информация подтвердилась лишь частично.Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области: "Трое письменно мне написали заявления о том, что они, с их слов, с 13 или 14 августа, кто как, отказались от приёма пищи по настоящий момент, по 24 число. Причины отказа от приёма пищи они мне не прокомментировали, сказали, что будут общаться только с представителями московской прокуратуры, я так подозреваю, что речь идёт о представителе Генеральной прокуратуры РФ".Речь не идет о сухой голодовке. По словам Людмилы Романовой, от пищи осуждённые отказываются, однако воду пьют. А вот руководство ФСИН сообщило, что узнали о голодовке лишь после прокурорской проверки. Она проводилась в учреждении 22 августа. Тогда, согласно пресс-релизу, сотрудники пенитенциарной системы подтвердили, что голодают трое. Сегодня же, опять же из комментариев представителей ведомства, выяснилось, что отказывались от пищи четверо. Но сейчас большинство голодовку прекратили.Сергей Логинов, начальник пресс-службы УФСИН России по Владимирской области: "26 августа в 12 часов дня от троих осуждённых поступили письменные заявления о прекращении голодовки. Один осуждённый продолжает отказываться от приёма пищи. Состояние его здоровья ежедневно контролируется в ходе медицинских осмотров".По слухам, причина голодовки - противоправные действия со стороны сотрудников некоторых учреждений ведомства. Речь не идет о самом "централе". А вот представители ФСИН заявляют, что голодающие хотели дестабилизировать обстановку в учреждении. В ведомстве подчёркивают, те, кто отказывался от приёма пищи, прибыли в "централ" из других колоний за злостные нарушения установленного режима. Напомним, этим летом сотрудники региональной службы исполнения наказаний уже оказывались в центре скандала. Тюремщиков из СИЗО №1 прокуратура подозревает в организации специальной камеры, где на заключенных воздействовали запрещенными методами. А ранее мои коллеги рассказывали историю Гора Овакимяна, отбывавшего наказание в шестой колонии в Мелехово, Ковровского района. Медики сообщили его родственникам, что он умер от двусторонней пневмонии. Родные же, осмотрев тело покойного, предположили, что мужчину истязали. Сейчас этим делом занимается областной Следком.