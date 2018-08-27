У него есть пять режимов работы и восемь контуров динамических фигур

У него есть пять режимов работы и восемь контуров динамических фигурВ День города, 25 августа, на Театральной площади во Владимире запустили светомузыкальный фонтан.На торжественной церемонии выступили воздушные гимнасты, детские творческие коллективы города, французская певица Кристель Лури и финалистка шоу «Голос» Оливия Краш.Напомним, что фонтан построили этим летом. Стоимость проекта составила 200 млн рублей. Город получил средства в качестве спонсорской помощи от Сбербанка.У фонтана пять режимов работы, восемь контуров водных фигур, 114 динамических струй высотой до 7,5 метров. Конструкция оснащена лазерной установкой.