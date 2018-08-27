В немецком Бад-Хомбурге неизвестный распылил перцовый газ в здании ведомства по делам молодежи. Есть пострадавшие.

В немецком Бад-Хомбурге неизвестный распылил перцовый газ в здании ведомства по делам молодежи. Есть пострадавшие, сообщает РИА Новости.Предположительно, злоумышленник пытался использовать баллончик целенаправленно против одной из сотрудниц ведомства, однако ему это не удалось. В итоге пострадало 13 человек, их госпитализировали с жалобами на раздражение глаз и дыхательных путей.Нападавший скрылся с места происшествия, однако очевидцы сумели его описать. Полиция уже начала поиски. Мотив преступника пока остается неясным.