Авария произошла на цементном заводе в Китае, когда произошел масштабный выброс строительной смеси. На опубликованных кадрах видно, что мужчина пытался убежать, однако это ему не удалось.

На цементном заводе в Китае произошла крупная авария, которая привела к выбросу десятков тонн строительной смеси: видео катастрофы, случившейся еще 22 августа, было опубликовано пять дней спустя.На обнародованных кадрах видно, как от бедствия пытается спастись один из рабочих, однако убежать ему не удалось: мужчина оказался погребен под десятками тонн сухого цемента.Пострадавшего удалось спасти: согласно имеющейся информации в настоящее время он проходит курс лечения в местной больнице.