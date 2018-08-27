Для этого жителям необходимо обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением и документами

Для этого жителям необходимо обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением и документамиВ Костроме родители студентов могут претендовать на надбавку к пенсии, сообщили в региональном ПФР.Для того, чтобы получить выплату, необходимо соблюдение нескольких условий: ребенок в возрасте до 23 лет должен учиться на очном отделении. Надбавка к страховой пенсии, пенсии по старости или инвалидности составит около 1600 рублей. На неё могут претендовать и отец, и мать.Они должны обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением и документами - свидетельством о рождении, справкой с места жительства, места обучения, а также нахождении на иждивении родителей-пенсионеров.