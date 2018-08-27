В Люберецком районе дачники вынуждены с боем и скандалами прорываться к собственным участкам. Из СНТ Ручеек людей буквально выживают предприимчивые коммерсанты. На месте дачных участков там появились общежития для мигрантов. Как такое возможно?

В Люберецком районе дачники вынуждены с боем и скандалами прорываться к собственным участкам. Из СНТ "Ручеек" людей буквально выживают предприимчивые коммерсанты. На месте дачных участков там появились общежития для мигрантов. Как такое возможно?В то утро Татьяну Лучкову разбудил грохот моторов. Выглянув в окно, пенсионерка увидела, что забора больше нет, а на ее участке маневрирует строительная техника.— Пыталась остановить этот бульдозер. Бульдозер за мной ехал. Меня рабочие оттащили, повалили на землю.Оказалось, новый сосед выкупил сразу полгектара на окраине садового товарищества и начал осваивать свой участок. Сносом сразу нескольких заборов дело не ограничилось. За бетонными блоками исчезла целая дорога, и с тех пор дачники вынуждены пробираться к своим участкам волчьими тропами.— Вот так вот! И с этой палочкой — раздвигаю крапиву, бурьян, чтобы можно было пройти.Баталии с применением тяжелой техники на окраине Люберец начались еще 10 лет назад. Под предлогом расширения Новорязанского шоссе с землей сровняли больше 300 садовых участков. Но строить дорогу здесь никто не собирался."Постановлениями администрации на подставных лиц было оформлено несколько десятков участков в СНТ "Ручеек", — говорит председатель СНТ "Ручеек" Сергей Шаманин.Землю несколько раз перепродали. Сами владельцы здесь не появляются. Звоним хозяину самой крупной стройки.— Вы Галкин Валерий Михайлович, собственник участка порядка 60 соток в "Ручейке"?— И что?Бизнесмен от общения отказывается. Зато на месте сразу появляются двое незнакомцев.— Что значит, зачем ты это все снимаешь?! Я на работе нахожусь. Какие между нами могут быть разговоры?— Минуту разговора.— Ну, говорите здесь.Мужчины стараются любым путем сорвать съемку.— Любой вор в законе будет — я буду, Руслан Таганский, объяснять! Да я тебя порву просто!И это не пустые угрозы: неизвестные уже не раз нападали на дачников, пытающихся отстоять свои права на землю."У меня был приемный день в правлении. Нормально принимал людей. Пришел человек неадекватно настроенный, с расширенными зрачками. Схватил меня за грудки и ударил головой в лицо. Я потерял сознание. Когда встал, уже все было в крови", — говорит Сергей Шаманин.Владельцы четырех садовых соток строить большие дома не могут — не положено. Зато новые собственники, не смущаясь, возводят в СНТ многоэтажки и даже устраивают в них гостиницы, в которых живут мигранты.— Полицию можно не бояться, да?— Ну, как-то хозяин умудряется договариваться.— Открыто ИП и работает все на основании.— Вы за что налог платите? В ИП какая категория бизнеса зарегистрирована? ИП чем может заниматься?— До свидания! Что, сейчас урок какой-то? Семинар, что ли?В люберецкой администрации о проблеме знают. Недавно даже выезжали на место с проверкой."Мы выписали предписание и сейчас отправили в государственные органы для того, чтобы они оказали нам содействие в приведение надлежащим образом этого земельного участка в соответствие с садоводством", — говорит заместитель руководителя администрации Люберецкого муниципального района Андрей Сыров.Штраф за нецелевое использование земли измеряется десятками тысяч рублей, но доходы от нелегального бизнеса, очевидно, неизмеримо выше. За месяц хозяин того же хостела собирает с постояльцев около миллиона.