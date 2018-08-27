Тематический поезд Город образования вышел на Калужско-Рижскую линию. Пуск поезда посвящен открытию одноименного международного форума, проведению III Московской олимпиады школьников крупных городов и столиц мира, а также предстоящему Дню знаний.

Тематический поезд "Город образования" вышел на Калужско-Рижскую линию. Пуск поезда посвящен открытию одноименного международного форума, проведению III Московской олимпиады школьников крупных городов и столиц мира, а также предстоящему Дню знаний."Осталось буквально три дня до открытия крупнейшего мероприятия в системе образования — форума "Город образования", на который мы ждем более 100 тысяч посетителей, представителей 50 стран мира, всех российских регионов. В преддверии этого события и начала нового учебного года Московский метрополитен сделал нам большой подарок — замечательный фирменный поезд, который уже сегодня начнет курсировать по московскому метро", — рассказал директор ГАОУ ДПО "Московский центр качества образования" Павел Кузьмин. Он также отметил, что столица является лидером в области развития образования.Тематический поезд "Город образования" за месяц расскажет более чем полумиллиону пассажиров об одноименном международном форуме, "Олимпиаде мегаполисов", а также напомнит о начале нового учебного года, отметил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.