В столице пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более миллиарда рублей...

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более миллиарда рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что незаконные банковские операции злоумышленники осуществляли в период с 2013 по 2017 год. В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-«однодневок», на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9 до 15 %. Доход от противоправной деятельности составил около 300 млн рублей.«По выявленному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации», - отметила Ирина Волк.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны четверо подозреваемых. На территории Московского региона по местам жительства и работы фигурантов проведены обыски. Изъяты печати и учредительные документы фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.«В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - добавила Ирина Волк.Проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.