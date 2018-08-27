Обвиняемый был дважды судим в Московской области

Обвиняемый был дважды судим в Московской областиСуд рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины без определенного места жительства и гражданства, обвиняемого в разбое и изнасиловании в Муроме, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.По версии следствия, в 2017 году одинокая 52-летняя женщина (пенсионер по инвалидности) познакомилась с обвиняемым в социальной сети. Он представился ей предпринимателем из Москвы, купившим квартиру в Муроме. 21 августа 2017 года во время очередной встречи с женщиной злоумышленник избил ее и похитил два мобильный телефона.По данным СК, 30 августа пострадавшая пригласила в гости подругу. Женщины обсуждали, как избавится от нового знакомого. В этого время пьяный обвиняемый проник в квартиру пенсионерки. Мужчина вооружился двумя ножами и потребовал передать ему все деньги и банковские карты, угрожая убийством.По версии следствия, злоумышленник связан женщин, отвел хозяйку квартиры в ванную, а в отношении ее подруги совершил сексуальное преступление. Добравшись домой, женщина обратилась в правоохранительные органы.Сообщается, что обвиняемый был дважды судим в Московской области и вышел из колонии только в мае 2017 года. Он страдает расстройством личности с особенностями поведения, выражающимися в симуляции, но судебные эксперты признали его вменяемым.