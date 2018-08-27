Дочь певицы Ани Лорак София уехала на отдых вместе с отцом Муратом
Налчаджиоглу. Несмотря на грязный скандал исполнительница позволила увезти
наследницу.
Дочь певицы Ани Лорак София уехала на отдых вместе с отцом Муратом
Налчаджиоглу. Несмотря на грязный скандал исполнительница позволила увезти
наследницу.
Вскоре Ани Лорак появится перед российскими телезрителями в новом
качестве – она займет кресло наставника в музыкальном шоу Первого канала "Голос".
Съемки проекта уже в самом разгаре, поэтому звезда практически все время
находится на площадке.
А пока Лорак оценивает вокальные способности участников телепроекта
за ее семилетней дочерью присматривает супруг. Он отвез Софию на курорт.
Поклонники артистки,
которые узнали, что звезда отпустила наследницу вместе с мужем, были очень
удивлены. После недавнего позора многие были уверены, что звезда и на
пушечный выстрел не подпустит Мурата к девочке. Хотя, есть вероятность, что Лорак сделала это как-бы в наказание, чтобы отвлечь супруга от его новой пассии.
Напомним, скандал в идеальной семье Ани Лорак разгорелся
после того, как мужа певицы засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой
женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал
спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.
Сама певица не стала комментировать эту ситуацию, однако
модель Яна Беляева, которая была запечатлена на нашумевшей записи сообщила
прессе, что с мужем звезды ее связывает исключительно дружба.
Теперь же появилась информация о том, что Мурат и Яна сняли квартиру
в престижном районе Киева и живут вместе. Анонимный источник, близкий к
звездному семейству, отмечает, что супруг звезды, скорее всего, тратит на
молодую пассию деньги заработанные Лорак. И Беляева не единственная любовница
мужчины, якобы Налчаджиоглу содержит много девушек, он оплачивает им квартиры и
пластические операции.