Дочь певицы Ани Лорак София уехала на отдых вместе с отцом Муратом Налчаджиоглу. Несмотря на грязный скандал исполнительница позволила увезти наследницу.

Дочь певицы Ани Лорак София уехала на отдых вместе с отцом МуратомНалчаджиоглу. Несмотря на грязный скандал исполнительница позволила увезтинаследницу.Вскоре Ани Лорак появится перед российскими телезрителями в новомкачестве – она займет кресло наставника в музыкальном шоу Первого канала "Голос".Съемки проекта уже в самом разгаре, поэтому звезда практически все времянаходится на площадке.А пока Лорак оценивает вокальные способности участников телепроектаза ее семилетней дочерью присматривает супруг. Он отвез Софию на курорт.Поклонники артистки,которые узнали, что звезда отпустила наследницу вместе с мужем, были оченьудивлены. После недавнего позора многие были уверены, что звезда и напушечный выстрел не подпустит Мурата к девочке. Хотя, есть вероятность, что Лорак сделала это как-бы в наказание, чтобы отвлечь супруга от его новой пассии.Напомним, скандал в идеальной семье Ани Лорак разгорелсяпосле того, как мужа певицы засняли в одном из киевских караоке-клубов с другойженщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнималспутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.Сама певица не стала комментировать эту ситуацию, однакомодель Яна Беляева, которая была запечатлена на нашумевшей записи сообщилапрессе, что с мужем звезды ее связывает исключительно дружба.Теперь же появилась информация о том, что Мурат и Яна сняли квартирув престижном районе Киева и живут вместе. Анонимный источник, близкий кзвездному семейству, отмечает, что супруг звезды, скорее всего, тратит намолодую пассию деньги заработанные Лорак. И Беляева не единственная любовницамужчины, якобы Налчаджиоглу содержит много девушек, он оплачивает им квартиры ипластические операции.