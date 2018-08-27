На реке Обь в Новосибирске налетел на мель моторный катер, в котором находилась компания из двух мужчин и женщины. Один из мужчин погиб, другого мужчину и женщину вытащили из воды очевидцы.

На реке Обь в Новосибирске налетел на мель моторный катер, в котором находилась компания из двух мужчин и женщины. По сообщению новосибирской Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), информация о гибели на воде поступила на телефон ее оперативного дежурного от отдела полиции в 08:30.Удалось выяснить, что компания из трех человек отдыхала на берегу в районе улицы Водозабор чуть выше Комсомольского железнодорожного моста. В какой-то момент люди решили прокатиться на моторном катере, будучи, со слов очевидцев происшествия, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Катером они управляли без спасательных жилетов.Катер на большой скорости налетел на мель, все трое оказались в воде. Погиб мужчина 1977 года рождения, другого мужчину и женщину вытащили из воды очевидцы трагедии. Катер остался дрейфовать вниз по течению, а позже был отбуксирован к берегу оперативным водным экипажем спасателей МАСС. Выживших мужчину и женщину передали бригаде скорой медицинской помощи.В связи с низким уровнем воды в реке Обь появилось очень много мелей, предупреждают в МАСС. В связи с этим движение по реке стало опасным для маломерных судов и катеров.