Горит лес. В Петушинском районе Владимирской области зафиксирован крупный природный пожар. Огнеборцы ведут борьбу со стихией уже четвёртый день. Его общая площадь - около 300 гектаров.

Горит лес. В Петушинском районе Владимирской области зафиксирован крупный природный пожар. Огнеборцы ведут борьбу со стихией уже четвёртый день. Его общая площадь - около 300 гектаров. Очаг возгорания - в 15 километрах юго-восточнее поселка Клязьменский. Это зелёная зона, закрепленная за федеральным учреждением Оборонлес. Создано предприятие для того, чтобы заниматься противопожарным обустройством лесов, мониторингом и тушением пожара в лесном массиве вблизи объектов, принадлежащих Министерству обороны. На тушение травы и торфяников были брошены силы военных и спасателей. Первые сообщения о лесном пожаре стали поступать 23 августа. Тогда говорили о площади возгорания в 5 га. И их якобы удалось ликвидировать. Но уже на следующий день стихия начала бушевать с новой силой. Главное управление регионального МЧС переведено в режим работы "Повышенная готовность". Угрозы объектам Минобороны России и населенным пунктам пока нет. Локализовать пламя пытаются и с земли, и с воздуха. Местность болотистая и труднопроходимая. Борются с задымлениями почти 350 человек и 70 единиц техники, сообщают в МЧС. Вертолёты уже более 20 раз вылетали в зону пожара. С неба в лесной массив вылилось почти 1400 тонн воды.Владимир Белозёров, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области: "Тление на площади 200 гектар, площадь, пройдена огнём, 400 гектар, на данный момент всё опахано, интенсивного горения нет, воздушные суда работают по сбросу воды".По данным МЧС, силы для борьбы со стихией наращиваются. Сегодня на проблемном участке работают уже больше 500 человек. В связи с природным пожаром, наблюдается задымление и на федеральной трассе М-7. На участке с 104 по 111 км видимость составляет не более 700 метров. По этой причине, Росавтодор ввёл временные ограничения по скорости. На этом отрезке автопути скорость составляет не более 70 километров в час. На данный момент ограничение все еще действует.