Госавтоинспектор вручила почетные грамоты победителям и участникам конкурса детского рисунка «Пешеходный переход».

23 августа текущего года воспитанников детского садика № 3 в городе Петушки посетили инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Евгения Сычева и представитель местного Детского литературно-эстетического центра Татьяна Шанчурова.Гости напомнили маленьким пешеходам, что с юного возраста необходимо обучаться навыкам поведения на улицах, дорогах города и в общественном транспорте. Для этого, в том числе, полезно читать познавательную литературу по ПДД, которую Евгения Сычева и Татьяна Шанчурова продемонстрировали детям.Ребята в свою очередь рассказали, какими правилами необходимо руководствоваться, чтобы избежать травмирования при переходе проезжей части дороги, при этом охотно обозначая свои действия жестами «посмотреть налево», «посмотреть направо» и другими.Юным пешеходам разъяснили, для чего и почему необходимо использовать световозвращающие элементы в одежде и на ручной клади в темное время суток и какие последствия бывают, если эти меры предосторожности не соблюдать.В конце встречи госавтоиснпектор вручила почетные грамоты победителям и участникам конкурса рисунка «Пешеходный переход», в котором дети активно участвовали со своими воспитателями.