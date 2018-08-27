Особое внимание ребят было акцентировано на использовании средств индивидуальной защиты – шлем, наколенники, налокотники, перчатки...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве провели акцию «Юный велосипедист во дворе» в районе Чертаново Северное. В ходе акции сотрудники ГИБДД побеседовали с детьми-велосипедистами и их родителями. Особое внимание ребят было акцентировано на использовании средств индивидуальной защиты – шлем, наколенники, налокотники, перчатки. Дорожные полицейские пояснили, что велосипед является самым неустойчивым транспортным средством и случайное падение может причинить серьезные травмы юному водителю.Госавтоинспекторы рассказали о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, обязывающих велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон. Также сотрудники дорожно-патрульной службы Южного округа столицы провели профилактическую акцию недалеко от парка «Коломенское».Заместитель командира роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Алексей Тронько напомнил ребятам о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения во время путешествия на двухколесных транспортных средствах, а также гироскутерах и электрических самокатах.Инспекторы ГИБДД напомнили родителям о необходимо убедиться, что ребенок достаточно подготовлен для управления велосипедом или электромеханическим средством передвижения, а также проконтролировать соблюдение Правил дорожного движения.В завершение встреч автоинспекторы вручили родителям юных велосипедистов буклеты с разъяснением дополнительных требований к правилам движения велосипедистов и водителей мопедов. Детей дорожные полицейские порадовали полезными сувенирами.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81