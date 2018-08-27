Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им организаций, имеющих признаки фиктивности, без специального разрешения совершали незаконные банковские операции...
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержали пятерых участников организованной группы по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В ходе следствия установлено, что злоумышленники, используя ряд подконтрольных им организаций, имеющих признаки фиктивности, без специального разрешения совершали незаконные банковские операции, перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы в специально оборудованных помещениях.
Доход от противоправной деятельности составил не менее 9 миллионов рублей.
Сотрудниками полиции проведено 12 обысков в офисных помещениях и по местам проживания задержанных, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры, жесткие диски, документы и печати фиктивных организаций, электронные ключи систем «Банк-клиент».
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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