Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им организаций, имеющих признаки фиктивности, без специального разрешения совершали незаконные банковские операции...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержали пятерых участников организованной группы по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе следствия установлено, что злоумышленники, используя ряд подконтрольных им организаций, имеющих признаки фиктивности, без специального разрешения совершали незаконные банковские операции, перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы в специально оборудованных помещениях.Доход от противоправной деятельности составил не менее 9 миллионов рублей.Сотрудниками полиции проведено 12 обысков в офисных помещениях и по местам проживания задержанных, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры, жесткие диски, документы и печати фиктивных организаций, электронные ключи систем «Банк-клиент».ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53