В Волгограде прооперировали женщину с аневризмой сосудов головного мозга, для лечения которой ее 12-летний сын разыскивал редкое лекарство с помощью объявлений на подъездах.

В Волгограде прооперировали женщину с аневризмой сосудов головного мозга, для лечения которой ее 12-летний сын разыскивал редкое лекарство с помощью объявлений на подъездах."Проведена сложная нейрохирургическая операция, современная операция по новым технологиям без разреза на голове. После операции уже на следующей неделе пациентка может быть выписана домой", — рассказал ТАСС нейрохирург, руководитель сибирского Центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов, который для проведения операции специально приехал в Волгоград.История женщины получила широкую огласку после того, как ее сын-школьник расклеил по всему городу на подъездах домов объявления о том, что его маме срочно требуется лекарство нимотоп. Препарат был выписан врачами после перенесенного ею инсульта, однако в аптеках его не оказалось. Горожане быстро откликнулись на просьбу о помощи и принесли женщине необходимое лекарство.