26 августа в Волгограде состоялся финальный матч всероссийских футбольных детско-юношеских соревнований Кожаный мяч среди игроков старшей возрастной группы (14-15 лет). Главный трофей завоевали юные футболисты казанского Зенита.

26 августа в Волгограде состоялся финальный матч всероссийских футбольных детско-юношеских соревнований "Кожаный мяч" среди игроков старшей возрастной группы (14-15 лет). Главный трофей завоевали юные футболисты казанского "Зенита".В качестве главного приза от титульного партнера соревнований, Системы Coca-Cola в России, победители – команда "Труд" из города Тихорецк, Краснодарский край – проведут неделю на тренировочной базе национальной сборной России и сыграют в товарищеском матче на стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM.Всего за победу в соревнованиях сражались 69 сильнейших любительских футбольных команд со всей России – победители региональных этапов соревнований. Решающие матчи Всероссийского финала "Кожаный мяч " прошли на стадионе "Зенит", который был предматчевой тренировочной площадкой чемпионата мира по футболу. Второе место заняла команда "Зенит – СОШ 179" из города Казань, бронзу завоевала команда "Нововятич" из города Киров.Официальная церемония закрытия соревнований состоялась на "Волгоград Арене". В ней приняли участие министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, Руководитель по связям с общественностью Проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу Олег Пилецкий и участник чемпионата мира по футболу в составе национальной сборной России Сергей Игнашевич."Мне как футболисту очень приятно, что турнир "Кожаный мяч", который более 50 лет назад придумал Лев Яшин, до сих пор существует и проводится на таком высоком уровне. Также мне очень нравится, что такое количество молодых людей и девушек из всех доступных сегодня развлечений выбирают именно футбол. Он меняет нас в лучшую сторону: учит дисциплине, самоотдаче, учит побеждать и проигрывать, ценить своих партнёров, быть частью команды. Я искренне поздравляю всех победителей и участников, желаю, чтобы их мечты сбывались", – поделился Сергей Игнашевич своими впечатлениями.