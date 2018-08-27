В колонии под Волгоградом трое заключенных напали на сотрудников охраны, один из которых был госпитализирован.

В колонии под Волгоградом трое заключенных напали на сотрудников охраны, один из которых был госпитализирован.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Следственном комитете России по региону, отметив, что против нападавших возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы".Инцидент произошел в ночь на 20 августа, когда несколько зэков ожидали переброску через забор запрещенных предметов. После того, как их заметил охранник, проводивший обход территории, и стал передавать о случившемся по рации, заключенные набросились на него.После того, как прибыло подкрепление, они попытались спрятаться в теплице, а затем с кулаками набросились на сотрудников исправительного учреждения. В итоге дебоширов пришлось усмирять силой. В данное время они помещены в штрафной изолятор колонии.В результате инцидента трое сотрудников УФСИН получили травмы и ушибы различной степени тяжести. В отношении них проводится служебная проверка. В случае, если выяснится, что тюремщики превысили свои полномочия, СКР возбудит против них уголовное дело.