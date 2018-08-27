Матч закончился со счетом 3:0

Матч закончился со счетом 3:0Владимирское «Торпедо» в матче 6-го тура Первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона группы «Запад» одержало победу над «Муромом» со счетом 3:0, сообщается на сайте футбольного клуба.Игра прошла во Владимире 26 августа. Напомним, что руководство футбольного клуба приняло решение сделать , поскольку дата матча совпадает с празднованием Дня города.В первом тайме Максим Нестеров отметился дублем. Во второй половине игры еще один гол забил вышедший на замену Андрей Гладышев.