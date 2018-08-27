Отметили День города. Десятки интерактивных площадок, хоровод у Золотых ворот, масштабная ярмарка и поздравления друзей из разных городов и стран. В выходные Владимиру исполнилось 1028 лет. В честь этого события организаторы праздника подготовили масштабную культурную и спортивную программу для гостей разного возраста и увлечений. Отметить День города пришли тысячи владимирцев и туристов. Чем запомнился праздник? Расскажет Маргарита Махрова.
Отметили День города. Десятки интерактивных площадок, хоровод у Золотых ворот, масштабная ярмарка и поздравления друзей из разных городов и стран. В выходные Владимиру исполнилось 1028 лет. В честь этого события организаторы праздника подготовили масштабную культурную и спортивную программу для гостей разного возраста и увлечений. Отметить День города пришли тысячи владимирцев и туристов. Чем запомнился праздник? Расскажет Маргарита Махрова.
Праздник города начался с самого утра в мэрии. Там принимали поздравления от делегаций из городов России и иностранных государств. Так, с французским Сентом Владимир побратим более 30 лет. В июле этого года в Сенте побывала делегация из Владимира, а сегодня французы с ответным визитом.
Жан-Филипп Машон, мэр города Сент (Франция): "Мы обсуждали этот вопрос и во время визита Ольги Деевой, и во время этой поездки. Связи в области - как в области культурного обмена, так и в области экономической. Многие вещи нас объединяют, в первую очередь, это дружба, которая завязалась между муниципалитетами наших городов и дружба, существующая между жителями".
Совместные планы у Владимира и с Бухарой. Узбекских партнёров интересует совместный бизнес, в первую очередь - торговля. Гости из Бухары тоже привезли подарки и даже нарядили главу города.
В гости приехали друзья из Белоруссии и Америки, нескольких городов Золотого кольца России, а также южных и западных рубежей страны:Тулы, Курска, Брянска, Смоленска.
Ольга Деева, глава г. Владимир: "Вообще, наши города должны ездить друг к другу на такие праздники, для того чтобы мы видели, как меняются города, что появляется нового, что интересного, брать это на заметку и у себя это продвигать".
"Город Владимир, славный наш город, люблю тебя я всей душой! Ты богом хранимый! Мы здесь живём!"
В этом году старт праздника был дан на Театральной площади. В центре праздничного представления новый светомузыкальный фонтан. Со сцены владимирцев поприветствовали первые лица города и области, а также гости.
Светлана Орлова
, губернатор области: "Новые скверы, фонтаны, видовые площадки, серьёзный ремонт дворов, дорог - это наша общая заслуга, дорогие горожане. Это результат нашего неравнодушного и деятельного участия".
Николай Овсиенко, зам. Полномочного представителя Президента России в ЦФО: "Безусловно, главной сокровищницей владимирской земли является народ, который на уровне генетической памяти хранит исторические и патриотические традиции".
В центре города развернулись десятки интерактивных и спортивных площадок. Вокруг Золотых ворот, к примеру, по традиции прошёл праздничный хоровод. Поучаствовать в нём могли все желающие. А вот гости Владимира во главе с губернатором и городскими властями отправились на прогулку по Спасскому холму, где развернулся "Шатёр городов Золотого кольца". Во время прогулки делегациям провели экскурсию. Французкую певицу Кристель Лури особенно поразила интерактивная скульптура пожарного.
"Давай, качать будем воду", - "Оля-ля!" - "Качать будем воду, вот так берись, ты вверх, а я вниз. Вон, видишь, вода идёт" - "Супер!" - "Ну, хватит, воду экономить надо..."
На Георгиевской развернулась ярмарка ремесленников и молодёжный фестиваль "Яркий мир". Там можно было порисовать, потанцевать и даже отправиться в прошлое.
Дальше гости отправились на Соборную площадь, где шумела агрокультурная ярмарка. Свои товары сюда привезли все районы области. Во владимирском павильоне, например, можно было изготовить аппетитные сувениры и увидеть, чем славится наш город.
Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Владимир для меня, можно сказать, всё. Это моя жизнь, я здесь родился, я очень люблю город и всех жителей города Владимира. Процветания, счастья всем".
Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Замечательный праздник, он традиционно проходит каждый год, люди очень любят его. Очень важно, что жители города Владимира продолжают славные традиции своих предков, и они делают всё возможное, чтобы Владимир развивался".
Гуляния продолжались до самого вечера. В этом году День города стал по-настоящему массовым, в нём поучаствовали 155 тысяч жителей и гостей города.