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<a href="http://33live.ru/novosti/27-08-2018-vladimiru-1028-let.html" target="_blank">Владимиру - 1028 лет!</a> - Отметили День города. Десятки интерактивных площадок, хоровод у Золотых ворот, масштабная ярмарка и поздравления друзей из разных городов и стран. В выходные Владимиру исполнилось 1028 лет. В честь этого события организаторы праздника подготовили масштабную культурную и спортивную программу для гостей разного возраста и увлечений. Отметить День города пришли тысячи владимирцев и туристов. Чем запомнился праздник? Расскажет Маргарита Махрова.