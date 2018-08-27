Она рассчитана на 2018-2022 годы
Она рассчитана на 2018-2022 годы
Власти Москвы и Владимирской области утвердили программу сотрудничества между регионами в торгово-экономической, начуно-технической и культурной сфере.
Она рассчитана на 2018-2022 годы. Программу подписал мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Владимирского региона Светлана Орлова
. Речь также идет о соицальных сферах - образования и здравоохранения, туризма.
«Для нас это очень важный традиционный партнер. Мы сделали серьезный шаг вперед – на 85% увеличился товарооборот», - заявил Собянин.
Мэр Москвы отметил, что количество поставок продовольствия и промышленной продукции в столицу увеличилось более чем в два раза.