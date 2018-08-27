Конец августа в этом году — время погодных аномалий. В Европу пришла зима. В Чехии после изнурительной 35-градусной жары температура воздуха вдруг резко опустилась: мороз минувшей ночью достиг рекордных минус 10. А в центральной части России сухо и жарко. Тем временем, в Приморье — пик паводка: в четырех районах — режим чрезвычайной ситуации.

Конец августа в этом году — время погодных аномалий. В Европу пришла зима. В Чехии после изнурительной 35-градусной жары температура воздуха вдруг резко опустилась: мороз минувшей ночью достиг рекордных минус 10. В соседней Австрии — снег, сугробы до полуметра. Впрочем, синоптики предупреждают: жара скоро вернется, причем вновь 30-градусная. А пока кататься на лыжах могут и жители Италии, Германии и Швейцарии: там тоже достаточно снежно. А в центральной части России сухо и жарко. Во Владимирской области горят леса: огонь распространился на площади 500 гектаров. К тушению подключилась военная авиация. На земле с огнем борется МЧС. Работа техники затруднена из-за непроходимых торфяных болот. На федеральной трассе М7 ("Волга") — задымление. А в Приморье — пик паводка: в четырех районах — режим чрезвычайной ситуации.Жить здесь сейчас невозможно, но Валентина Семенова не смогла оставить дом и участок без присмотра. Их затопило за несколько часов: немного мебели женщина успела поднять наверх, остальное испорчено. В Уссурийском городском округе затопило около 200 частных домов. Из двора Виталия Чеботько воду откачали, но все равно без резиновых сапог здесь не пройти. "Первый раз страшно, а в третий вообще уже привыкнем", — рассуждает местный житель.Комиссии уже начали оценивать ущерб, который нанесла стихия жителям Приморья. "10 тысяч — утеря огорода, 10 тысяч за дом и 50 тысяч за частичное повреждение имущества и 100 тысяч — за полную утрату", — озвучивает размер компенсаций председатель комиссии по оценке ущерба Владимир Шишкин.Те, кто не смог оставаться в затопленных домах, сейчас в пунктах временного размещения. Пострадал не только частный сектор: многоэтажки в нескольких микрорайонах тоже стоят в воде.Центр Уссурийска: рынок, через дорогу – автовокзал — воды здесь местами по пояс. И такой уровень уже держится два дня. Сегодня в регионе проходит пик паводка после затяжных дождей. Режим ЧС введен в четырех районах Приморья.