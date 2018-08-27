Пропускная способность дворца – более 1400 человек в день
Пропускная способность дворца – более 1400 человек в день
Губернатор Светлана Орлова
торжественно открыла новый Ледовый дворец во Владимире, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
Этот спортивный комплект строили с 2017 года. Пропускная способность дворца – более 1400 человек в день, площадь здания — пять тысяч квадратных метров. На ледовой арене ежедневно смогут заниматься до 50 человек, при массовых катаниях на лед смогут выйти до 80 посетителей дворца. Трибуны рассчитаны почти на 800 мест.
«За последнее время в регионе открыто несколько крупных спортивных объектов, в том числе ледовые дворцы, что дает возможность детям и подросткам тренироваться в хороших условиях», — подчеркнула Светлана Орлова
.
На первом этаже спорткомплекса расположены вестибюль-фойе, ледовая площадка, тренажерный и выставочные залы, а также санузлы и гардероб. На втором этаже расположены две раздевалки с санузлами и душевыми, хореографический класс, холл с зоной питания, кабинеты для тренеров и персонала, а также вспомогательные помещения.