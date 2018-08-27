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<a href="http://33live.ru/novosti/27-08-2018-vo-vladimire-otkrylsya-novyj-ledovyj-dvorec.html" target="_blank">Во Владимире открылся новый Ледовый дворец</a> - Пропускная способность дворца – более 1400 человек в день