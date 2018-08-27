В ходе розыскных мероприятий, в том числе просмотра записей с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру задержали на территории областного центра 22-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи и попытке угона автомобиля.Установлено, что в ночь на 19 августа текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый заметил открытый автомобиль «LADA Priora», припаркованный во дворе одного из домов на улице Володарского в городе Владимире. Молодой человек попытался завести транспортное средство. Когда сделать это не удалось, фигурант оставил машину. В соседнем дворе он вскрыл автомобиль «ВАЗ-2105» и похитил из салона автомагнитолу и кошелек.Потерпевший оценил причиненный материальный ущерб в 8 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе просмотра записей с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Молодой человек был задержан и признал свою вину.В настоящее время отделом дознания и следственным управлением городского УМВД России в отношении 20-летнего владимирца возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Расследование уголовных дел продолжается.