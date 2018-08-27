Участие в соревнованиях приняли представители всех подразделений регионального УМВД, члены их семей и ветераны.

На территории Загородного парка во Владимире прошел традиционный спортивный праздник, посвященный Дню образования Управления МВД России по Владимирской области. В мероприятии приняли участие более 300 человек: сотрудники всех подразделений управления, члены их семей, а также ветераны органов внутренних дел.Открывая праздник, начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Кукушкин поздравил присутствующих с памятной датой, поблагодарил за службу, пожелал всем здоровья, успехов и хорошего активного отдыха.Председатель общественного совета при УМВД России по Владимирской области Татьяна Сидорова выразила благодарность в адрес правоохранителей от жителей области, отметив, что сотрудниками делается все возможное для укрепления доверия граждан к полиции.Далее праздник продолжился показательными выступлениями представителей кинологической службы. Вместе со своими четвероногими «напарниками» полицейские-кинологи показали работу по обнаружению оружия и наркотических веществ, а также розыску и задержанию преступников. Сотрудники патрульно-постовой службы продемонстрировали работу наружных нарядов в общественных местах, с примерами действий при нападении на представителей власти с последующим задержанием правонарушителей.Особенно ярким стало выступление бойцов отряда специального назначения «Гром», продемонстрировавших великолепное владение приемами обращения с оружием, в том числе при инсценировке силового задержания группы вооруженных преступников, передвигающихся на автомобиле.После показательных выступлений прошли спортивные соревнования между подразделениями. Лучшие определялись в нескольких дисциплинах: минифутбол, армреслинг, подтягивание на перекладине, бег, гиревой спорт, перетягивание каната, шахматы. Специально для семейных команд была определена отдельная дисциплина- «Папа, мама, я – спортивная семья». Судейской коллегией был отмечен высокий уровень подготовки участников, каждый из которых достойно показал себя в борьбе с соперниками. Всем победителям вручены грамоты и памятные подарки.