Лесному фонду причинен ущерб в размере около 800 тысяч рублей

Лесному фонду причинен ущерб в размере около 800 тысяч рублейУголовное дело возбуждено по факту незаконной вырубки деревьев в Вязниковском районе Владимирской области, сообщает прокуратура региона.В июле прокуратура совместно с ГКУ «Вязниковское лесничество» выявила факт незаконной вырубки деревьев на территории Паустовского участкового лесничества урочище Заря. Всего срублено 94 дерева: 78 берез, шесть осин и 10 деревьев рода ольха.«В результате незаконной рубки лесных насаждений причинен ущерб государственному лесному фонду в размере около 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.Уголовное дело возбуждено по статье 260 УК РФ (незаконная рубка в особо крупном размере).